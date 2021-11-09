В Турции произошло мощное землетрясение, повреждены несколько зданий. Видео

В понедельник, 8 ноября, на Турцию обрушилось землетрясение силой в 5,1 балла по шкале Рихтера. Первыми подземные толчки почувствовали жители провинции Конья.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и бедствиям Турции, землетрясение произошло в районе Мерам провинции Конья около 20:40 по местному времени. Толчки зафиксировали на глубине 6,82 километра от поверхности земли, сообщает турецкое издание Yeni Safak .

В администрации провинции Конья данных о жертвах землетрясения не поступало. Также столичный муниципалитет Коньи Угур Ибрагим Алтай подтвердил, что о человеческих жертвах, пострадавших в результате землетрясения, еще не сообщалось.

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Впрочем, в результате подземных толчков были повреждены несколько заброшенных зданий. Людей в момент землетрясения в них не было.

Сила землетрясения измеряется по 12-бальной шкале Рихтера. Толчки в 5 баллов характеризуются как довольно сильные. Согласно к шкале, при землетрясении в 5-6 баллов раскачиваются висячие предметы, скрипят полы, дребезжат стекла, а также осыпается облицовка зданий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце октября в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Его эпицентр находился в 10 километрах от города Надворная на глубине двух километров. Подземные толчки зафиксировали 29 октября на юго-запад от населенного пункта Надворная, магнитуда землетрясения составила 2,5 по шкале Рихтера.