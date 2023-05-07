В Турции произошло масштабное ДТП: 12 человек погибли, 31 ранены. Фото

В Турции произошло масштабное ДТП. В результате аварии 31 человек раненый, 12 – погибли.

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Об этом сообщило турецкое издание Нaberglobal. Предварительно, причиной ДТП стал водитель грузовика, который потерял управление автомобилем.

Согласно экстренным новостям, в районе Белен города Хатай грузовик вышел из под контроля и набрал недопустимо высокую скорость. Вероятно, тормоз грузовика с регистрационным номером 34 DF 6798, следовавшего в Антакью через Искендерун, был неисправен.

Он врезался в припаркованные автомобили и два микроавтобуса, после чего они загорелись. 12 автомобилей были сильно повреждены, а 4 – полностью сгорели.

После осмотра места происшествия стало известно, что число погибших возросло до 12 человек.

Сообщалось, что 31 пострадавший был доставлен на лечение в больницы Хатайского и Искендерунского районов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Багдере (Турция) на шоссе Диярбакыр – Сильван произошла масштабная смертельная авария с пассажирским автобусом. Транспортное средство, вышедшиее из-под контроля водителя, перевернулось.

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