В Турции перевернулся пассажирский автобус: пять человек погибли, десятки пострадали. Видео

В районе Багдере (Турция) на шоссе Диярбакыр – Сильван произошла масштабная смертельная авария с пассажирским автобусом. Транспортное средство, вышедшиее из-под контроля водителя, перевернулось.

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Погибло 5 человек, в том числе 1 младенец. Еще 22 пассажира получили ранения, передает CNN Türk (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ДТП случилось около 3:00 субботы, 7 января, с автобусом компании "Йени Диярбакыр" (номерной знак 34 FMS 652). Известно, что он следовал из Диярбакыра в Игдыр.

Водитель не справился с управлением, после чего автобус занесло и он перевернулся. К месту происшествия было направлено большое количество бригад медиков, пожарных, полиции.

Два водителя автобуса и их помощник были задержаны в рамках следствия. Спустя семь часов после ДТП транспортное средство было поднято краном.

На два часа движение по трассе было полностью заблокировано. Это время понадобилось для того, чтобы открыть одну полосу. По второй машины начали пропускать только через семь часов.

Жертвами ДТП, кроме младенца Асель Мейгил, стали Захид Джейхан (41 год), Дилбер Четинкая (28 лет), Сехер Мейгил (46 лет), Вейсел Бюнул (35 лет). Их тела направлены в Институт судебной медицины для вскрытия.

Как писал OBOZREVATEL, 30 декабря в ресторане города Айдын (Турция) прогремел мощный взрыв. В результате погибли семь человек, также есть пострадавшие.

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