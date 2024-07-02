В Турции произошли массовые столкновения между турками и сирийцами: силовики задержали 67 человек. Фото

В центральной части Турции, в провинции Кайсери, произошли массовые столкновения между турками и сирийцами. Это привело к повреждению имущества и транспортных средств.

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Правоохранители задержали 67 человек. Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Али Ерликая в сети Х.

Он объяснил, что столкновения начались после инцидента, когда сирийский мужчина добивался своей родственницы, сирийской девушки. Он был задержан и передан силам безопасности. После этого началось расследование.

"Впрочем, впоследствии наши граждане, действуя противоправно, повредили дома, рабочие места и транспортные средства граждан Сирии, что не соответствует нашим человеческим ценностям", – отметил министр.

Этот инцидент вызвал большой резонанс в турецком обществе. Министр также сообщил о расследовании распространения провокационных и негативных сообщений в социальных сетях с многочисленных аккаунтов.

"Мы не будем терпеть тех, кто угрожает миру и безопасности нашей страны, размещает провокационные посты и выражает вражду", – написал Али Ерликая.

Напомним, в турецком городе Адиаман в отделении полиции убиты двое правоохранителей. Примечательно, что нападающим оказался коллега жертв, применивший для нападения табельное оружие.

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