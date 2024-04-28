В Турции произошла стрельба в отделении полиции, есть погибшие. Фото и видео

В турецком городе Адыяман в отделении полиции убили двух сотрудников правоохранительных органов. Примечательно, что нападавшим оказался коллега жертв, который применил для нападения табельное оружие.

Другие полицейские ранили в ногу злоумышленника и поместили под стражу. Об этом сообщает издание Kocaeli Gundem.

Жертвами стрельбы стали начальник полицейского участка и руководитель отдела общественного порядка. Сотрудник полиции, расстрелявший своих коллег, был нейтрализован и взят под стражу.

По предварительной информации, офицер полиции пришел в отделение и серьезно ранил главного инспектора и начальника отдела общественного порядка, выстрелив из табельного пистолета. Сам же стрелок был ранен в ногу и обезврежен дежурившими в отделении полиции.

После инцидента в полицейский участок было направлено множество полицейских и медицинских бригад. Прибывшие на место медицинские бригады оказали полицейским первую помощь и доставили их в учебно-исследовательскую больницу Адыяман и частную больницу. Начальника отделения полиции и его коллегу не удалось спасти. В отделении полиции продолжаются расследования.

По информации Turkiye Gazetesi, местные жители, услышавшие выстрелы в полицейском участке и сирены машин скорой помощи, бросились в полицейский участок, думая, что инцидент был террористической атакой. Жители Адыямана, прибежавшие в полицейский участок, чтобы поддержать силовиков, узнали о страшном происшествии позже.

Напомним, в сети опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского Максима Зарецкого, которого ночью 20 апреля убили в Винницкой области. Злоумышленники напали на сотрудника полиции во время проверки документов и транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу на проезжей части в Оболонском районе. При выяснении отношений на дороге один из водителей открыл огонь в сторону другого.

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