В Турции произошла авария с участием 30 авто: есть жертва, более 50 человек ранены. Фото и видео

В Турции в провинции Ван из-за сильного тумана и гололеда утром 10 декабря произошла масштабная цепная ДТП с участием 30 автомобилей. Вследствие аварии погиб один человек, 51 получили ранения, четверо из них – в тяжелом состоянии.

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Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, ДТП произошла на автодороге Ван-Эрджиш, где наблюдался густой туман и гололед. На место были направлены бригады скорой помощи, жандармерии, полиции, AFAD, спасателей и дорожной службы.

В ходе вмешательства оперативных служб произошло второе цепное ДТП в направлении Эрджиш-Ван, недалеко от места происшествия.

Пострадавших доставили в больницы машины скорой помощи.

Губернатор Озан Балджи, который посетил место происшествия, сообщил журналистам, что цепные ДТП произошли на 35-м и 40-м километрах трассы из-за густого тумана и скрытого обледенения.

"К сожалению, в результате аварии погиб один из наших граждан. Заявлено, что 51 наш гражданин получил ранения, из них четверо – серьезно", – сказал он.

После эвакуации автомобилей, попавших в аварию, дорогу открыли для регулиремого движения по одной полосе.

Утром во вторник, 10 декабря, в турецкой провинции Ван температура воздуха опустилась ниже нуля, до -1 градуса мороза. В течение дня ожидается до +6 градусов тепла.

В ближайшие ночи, по прогнозу синоптиков, в регионе обещают до -10 градусов мороза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области под Броварами произошло ДТП с участием трех авто: Toyota RAV 4, Volkswagen Polo и "ВАЗ 2110". Вследствие аварии погибли три человека.

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