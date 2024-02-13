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В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте: под завалами находятся рабочие. Видео

Михаил Левакин
Мир
1 минута
222
В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте: под завалами находятся рабочие. Видео

На золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции произошел большой обвал породы. Под землей осталось девять человек.

Об этом сообщают местные масс-медиа. Отмечается, что произошел оползень на большой территории в районе Илич. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Министр внутренних дел Али Ерликая Турции сообщил, что в районе, где произошел оползень, был проведен обыск территории с участием 400 спасателей. В шахте на момент инцидента находились девять человек, они считаются пропавшими без вести.

В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте: под завалами находятся рабочие. Видео

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что причины обрушения пока неизвестны, четырем прокурорам поручили провести судебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в соседней провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,3. Пострадали 23 человека, некоторые из них из-за того, что выпрыгнули с балконов в страхе оказаться под завалами. В феврале этот регион был среди наиболее пострадавших от катастрофических землетрясений.

А в результате землетрясения в Турции и Сирии магнитудой 7,8, которое произошло 6 февраля, погибли более 41 тыс. человек. После 20 февраля спасатели прекратили большинство поисковых сделок.

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