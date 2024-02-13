В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте: под завалами находятся рабочие. Видео

На золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции произошел большой обвал породы. Под землей осталось девять человек.

Об этом сообщают местные масс-медиа. Отмечается, что произошел оползень на большой территории в районе Илич. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Министр внутренних дел Али Ерликая Турции сообщил, что в районе, где произошел оползень, был проведен обыск территории с участием 400 спасателей. В шахте на момент инцидента находились девять человек, они считаются пропавшими без вести.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что причины обрушения пока неизвестны, четырем прокурорам поручили провести судебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в соседней провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,3. Пострадали 23 человека, некоторые из них из-за того, что выпрыгнули с балконов в страхе оказаться под завалами. В феврале этот регион был среди наиболее пострадавших от катастрофических землетрясений.

А в результате землетрясения в Турции и Сирии магнитудой 7,8, которое произошло 6 февраля, погибли более 41 тыс. человек. После 20 февраля спасатели прекратили большинство поисковых сделок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!