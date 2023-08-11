В Турции снова произошло сильное землетрясение, люди в панике выпрыгивали с балконов: есть пострадавшие. Фото и видео

В Турции в провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,3. Пострадали 23 человека, некоторые – из-за того, что выпрыгнули с балконов в страхе оказаться под завалами. В феврале этот регион был среди наиболее пострадавших от катастрофических землетрясений.

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Стихийное бедствие произошло вечером 10 августа, в 20:48 на глубине 7 км, передает Anadolu. В турецкой службе по чрезвычайным ситуациям AFAD сообщили, что эпицентром был район Есилюрт.

Толчки почувствовали пострадавшие в феврале районы Кахраманмараш, Адияман, Газиантеп, где погибли десятки тысяч человек.

В правительстве сообщили, что на этот раз легкие травмы получили 23 человека. Предварительно, серьезные разрушения получили несколько зданий.

Напомним, в феврале вследствие землетрясения в Турции магнитудой 7,8, которое произошло 6 февраля, погибли более 50 тыс. человек.