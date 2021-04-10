В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: есть жертва и много пострадавших. Фото

В Анталье (Турция) в субботу, 10 апреля, около 9:30 произошло смертельное ДТП на трассе Конья – Аксарай. Автобус, перевозивший туристов из отелей в Каппадокию, перевернулся, в результате чего 26 людей получили травмы, а одна россиянка погибла.

По данным местного издания Yeni Alanya, в автобусе находились 32 пассажира. На место аварии прибыли медики и полиция, пострадавших госпитализировали.

Информацию о смерти туристки из РФ РИА Новости подтвердил представитель генконсульства РФ в Анталье. Предварительно известно, что водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге.

"Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия", – сказано в сообщении.

В СМИ назвали имя жертвы: погибшую женщину звали Елена Автайкина, ей было 43 года. Сообщается также, что людям удалось выбраться из перевернувшегося автобуса после того, как одно из окон разбили молотком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 10 апреля, в Харькове водитель Audi A4 сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе и протянул его около 50 метров.