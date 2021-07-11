В Турции перевернулся автобус с мигрантами, погибли 12 человек

В Турции перевернулся автобус с нелегальными мигрантами. В результате аварии погибли 12 человек.

Как сообщает информационное агентство Anadolu, инцидент произошел в районе Мурадие провинции Ван на востоке страны. Во время ночной поездки автобус упал в канаву и загорелся.

На место направили врачей, пожарных и полицию. По предварительным данным, около 20 человек получили ранения, их госпитализировали.

Отмечается, что пассажиры были в основном из Афганистана и Пакистана. Именно провинция Ван, граничащая с Ираном, является транзитным пунктом для мигрантов, которые нелегально переходят турецкую границу и пытаются попасть в страны Евросоюза.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе в районе Шоке в провинции Айдин, Турция, маршрутный автобус выехал на встречную полосу и попал в аварию, столкнувшись с легковым автомобилем. В салоне находились пятеро туристов из Украины.