В Турции украинцы пострадали в ДТП: их автобус выехал на встречку
На трассе в районе Шоке в провинции Айдин, Турция, маршрутный автобус выехал на встречную полосу и попал в аварию, столкнувшись с легковым автомобилем. В салоне находились пятеро туристов из Украины.
Об этом сообщило турецкое издание Ege Haber. По информации от полиции, предварительно пострадали все, кто ехал в автобусе, а это девять человек, включая водителя и еще турецкого гражданина.
Известно, что автобус совершал рейс из Украины в Турцию. ДТП случилось около 6:00 утра 28 июня, возможно, водитель задремал за рулем.
Сейчас полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства происшествия, все пострадавшие отправлены в больницу. Врачи не дают уверенных прогнозов, но считают, что жизни пациентов ничего не угрожает.
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