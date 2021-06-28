В Турции украинцы пострадали в ДТП: их автобус выехал на встречку

На трассе в районе Шоке в провинции Айдин, Турция, маршрутный автобус выехал на встречную полосу и попал в аварию, столкнувшись с легковым автомобилем. В салоне находились пятеро туристов из Украины.

Об этом сообщило турецкое издание Ege Haber. По информации от полиции, предварительно пострадали все, кто ехал в автобусе, а это девять человек, включая водителя и еще турецкого гражданина.

Известно, что автобус совершал рейс из Украины в Турцию. ДТП случилось около 6:00 утра 28 июня, возможно, водитель задремал за рулем.

Сейчас полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства происшествия, все пострадавшие отправлены в больницу. Врачи не дают уверенных прогнозов, но считают, что жизни пациентов ничего не угрожает.

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