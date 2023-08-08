В Турции оценили, мог ли быть взрыв в порту диверсией: в ГУР допускали "русский след"

В Турецком зерновом совете не считают высокой вероятность того, что взрыв на объектах для хранения зерна в Дериндже 7 августа был диверсией. Однако точная причина еще не установлена, поэтому следствие должно рассмотреть все варианты.

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Соответствующее заявление в комментарии CNN Turk 8 августа сделал генеральный директор Турецкого государственного совета по зерну (TMO, Toprak Mahsulleri Ofisi) Ахмет Гюльдал. Напомним, что ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали инцидент странным и отметили, что не будет лишним проверить возможную причастность России.

Гюльдал сказал, что меры безопасности на объектах TMO были усилены. По его мнению, проникнуть туда посторонним сложно.

"Это портовая территория, и никто, кто не прошел тест на безопасность, не может войти. Будь то государственный чиновник или сотрудник... Все варианты, конечно, будут оценены, но этот вариант [диверсия] рассматривается как более слабая возможность", – заявил гендиректор TMO.

По состоянию на 8 августа, расследование взрыва на складе продолжалось. Гюльдал сообщил, что правоохранители изъяли для проверки камеры видеонаблюдения.

По его словам, при оценке ситуации игнорировать возможность саботажа изнутри или каких-либо злоупотреблений не будут. "Но есть ли они или нет, будет определено после этих расследований", – сказал генеральный директор.

Гюльдал уточнил, что из 60 силосов 13 пострадали из-за взрыва. Общая вместимость этих элеваторов составляет 95 тысяч тонн зерна. Они были заполнены на 75 тысяч тонн, в основном пшеницей и небольшим количеством ячменя.

Гендиректор также обратил внимание на масштабы взрыва. Он сказал, что в истории TMO взрыв такого масштаба произошел впервые.

Как писал OBOZREVATEL:

– Взрыв в городе Дериндже (провинция Коджаэли, Турция) в районе порта прогремел днем 7 августа около 14:40. Пострадали 12 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Предварительно, инцидент случился в момент погрузки судна с зерном.

– В ГУР МО Украины прокомментировали происшествие. "Очень странно выглядит ситуация – взрыв элеватора в Турции в преддверии возможного визита путинского диктатора в Турцию", – обратил внимание представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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