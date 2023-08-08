'Необходимо исследовать причастность России': у Буданова прокомментировали взрыв в турецком порту

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на взрыв в порту турецкого города Дериндже, который произошел 7 августа при загрузке судна с зерном. Там считают, что следует проверить возможную причастность России к инциденту.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Он отметил, что этот взрыв выглядит очень странно.

"Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странно выглядит ситуация – взрыв элеватора в Турции в преддверии возможного визита путинского диктатора (президента РФ Владимира Путина – Ред.) в Турцию", – говорит Юсов.

Он напомнил, что Турция хочет обсудить с Путиным продление зернового соглашения. Анкара сейчас активно поднимает вопрос возобновления поставок украинского зерна в страны мира.

"И здесь происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", – добавил представитель ГУР.

Напомним, что, по данным СМИ, Владимир Путин может приехать в Турцию. Ожидается, что его визит состоится в конце августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В городе Дериндже (провинция Коджаэли, Турция) днем в понедельник, 7 августа, прогремел взрыв в районе порта, предварительно – в элеваторе. Это произошло во время загрузки судна с зерном около 14:40, пострадали 12 человек.

– Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз сказал, что предварительная оценка причин аварии свидетельствует о взрыве, вызванном повышенной концентрацией зерновой пыли. Окончательная причина взрыва будет озвучена после проведения тщательного расследования.

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