В Турции избили российских пропагандистов с телеканала RT: полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Видео

В Турции избили российских пропагандистов с телеканала RT, им повредили противогазы, а затем распылили слезоточивый газ. Случай произошел во время протестов в Стамбуле, где местные митингующие вышли в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу.

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Об этом сообщают российские СМИ. Там добавили, что журналисту и оператору пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение.

"В Турции во время освещения протестов в Стамбуле сотрудники полиции избили корреспондента российского телеканала RT Ясина Экена и его оператора. Журналисты, освещавшие события, также подверглись жесткому обращению со стороны полиции", – отметили пропагандистские СМИ.

Инцидент произошел во время акции протеста, когда силовики разгоняли митингующих. В частности, представители правопорядка нанесли сотрудникам российского телеканала удары палками и сорвали их удостоверения.

Напомним, в Турции продолжаются масштабные антиправительственные протесты. Они связаны с арестом оппозиционного президенту Реджепа Тайипа Эрдогана мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция применяет против митингующих перечные баллоны, дубинки, резиновые шары и водометы. Всего задержаны уже сотни человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта, мэра Стамбула (Турция) Экрема Имамоглу задержали во время масштабной спецоперации. Его обвиняют в коррупции и поддержке запретной в стране Рабочей партии Курдистана. Имамоглу отстранили от исполнения обязанностей мэра.

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