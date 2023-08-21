В Турции в ДТП попал пассажирский автобус: 12 человек погибли, 19 ранены. Фото и видео

В Турции пассажирский автобус вылетел в кювет по дороге из населенного пункта Сивас в Стамбул. В результате ДТП погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.

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Об этом сообщает NTV. Авария произошла в воскресенье, 20 августа, в провинции Йозгат.

Отмечается, что 11 пассажиров автобуса погибли на месте, еще один скончался в больнице.

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Местные правоохранители начали проверку по факту аварии.

Предварительно установлено, что водитель автобуса с пассажирами, следовавшим из Сиваса в Стамбул, потерял контроль, выехал на встречную полосу и врезался в забор.

Губернатор Йозгат Мехмет Али Озкан заявил, что авария произошла по неосторожности и это был несчастный случай.

"Мы считаем, что это был несчастный случай по неосторожности. Ситуация выяснится в ходе последующих расследований", – сказал он.

Напомним, в Турции на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджулар произошло ДТП с участием грузовика и экскурсионного автобуса. Водитель последнего и девушка-гид из Украины погибли на месте происшествия.

В июне в Польше скончался 14-летний украинец. Его сбил пьяный водитель автомобиля Passat. Несовершеннолетний украинец с другом стоял на обочине с велосипедами в момент ДТП – в них въехал Passat, который сначала врезался в автомобиль Seicento, отбросив его на встречную Corsa.