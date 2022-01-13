В Турции испытывают роящиеся дроны-камикадзе, способные изменить способы ведения войны

В Турции проводятся испытания дронов-камикадзе, которые могут изменить способы ведения боевых действий. Они способны атаковать наземные и воздушные цели, а также выполнять разведывательные задачи и вести радиоэлектронную борьбу.

Об этом пишут авторы военного блога Oryx Стейн Митцер и Йост Олиманс. Через несколько лет их могут принять на службу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По их словам, многие световые шоу с использованием беспилотников показывают, что БПЛА способны тесно взаимодействовать между собой. Однако если использовать гражданскую технологию, как она есть, в военных целях, есть серьезные проблемы. Среди них средства радиоэлектронном борьбы и спуфинг-атаки (когда одна программа маскируется под другую, фальсифицируя данные).

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В пример авторы привели недавнее одновременное крушение 200 беспилотников в Китае, а также происшествие в 2018 году, когда в Гонконге использовали доступную в свободной продаже глушилку для срыва светового шоу – тогда 46 дронов одновременно вышли из строя и упали.

В связи с этим Управление оборонной промышленности Турции поддерживает ряд проектов, чтобы найти технологическую базу для роящихся беспилотников.

Для этого проводятся соответствующие соревнования. В 2020 году в них приняли участие 26 компаний, перед которыми поставили задачу: обнаружить на открытой местности цел и сымитировать ее уничтожение.

Также к разработке активно привлекают молодежь, проводя тематические фестивали, такие как Teknofest.

Авторы статьи уточняют, что на вооружении турецкой армии уже состоит дрон-камикадзе Kargu, который также используют и другие страны, но технически он не является роящимся. Однако опыт его использования также полезен для исследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже используется Bayraktar – беспилотник турецкого производства. В октябре 20221 года его уже успешно применили в бою на Донбассе. Подробнее о БПЛА – читайте в нашем материале.