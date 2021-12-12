В Турции испытали первый в мире дрон с лазерным оружием Eren. Он способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия.

Как пишет Anadolu Agency, беспилотник совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров. После завершения всех фаз испытаний он будет передан на вооружение Военных сил Турции.

Помощник комиссара Айкут Эроглу рассказал, что дрон Eren предназначен для уничтожения взрывных устройств, в частности бомб и боеприпасов с помощью лазерного оружия. Разработкой технологии занимались оборонные компании TÜBİTAK и ASİSGUARD при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности. Отмечается, что максимальная высота полета Eren составляет 3 000 метров.

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Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции впервые представило Eren в рамках "Дней информирования о государственных программах поддержки и поощрения" в выставочном центре ATO Congresium. Он привлек к себе огромное внимание.

Напомним, этим летом на вооружение Украины поступили турецкие беспилотники Bayraktar. Это два комплекса, состоящих из шести машин и трех станций управления. Наша страна заплатила за них вместе с ракетами около 69 млн долларов.

Одно из преимуществ беспилотника – время работы. Он способен находиться в воздухе в течение 24 часов, а после этого меняться на другой БПЛА – таким образом боевое дежурство может длиться бесконечно долго.

Кроме того, Bayraktar может нести четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L, способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 км.

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