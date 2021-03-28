В Турции рухнул 85-метровый участок автомагистрали. Фото

В Турции часть автомагистрали, которая обеспечивает соединение между Стамбулом и Анкарой, протяжностью 85 метров, обрушилась из-за оползней.

Об этом сообщает издание CNN Türk. Отмечается, что ЧП произошло в субботу, 27 марта, между городами Дюздже и Зонгулдак. Дорога в направлении Анкары и Стамбула была закрыта для двустороннего движения.

"Рухнул 85-метровый участок шоссе D-655. Из-за оползня автодорога была закрыта для двустороннего движения", – сообщает телеканал.

Дорога рухнула на 85 метров cnnturk.com

В издании уточнили, что транспортные средства, которые направлялись в направлении Стамбула, были направлены на трассу Сакария-Коджаали, а те, которые шли в направлении Анкары, были направлены на трассу Зонгулдак-Эрегли.

Дорога рухнула на 85 метров cnnturk.com

Предварительно, жертв нет cnnturk.com

Расследование причин обвала продолжается. По данным Главного управления автомобильных дорог страны, пострадавших в результате обрушения нет. Команды начали работу над созданием альтернативного способа обеспечения связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Яремче Ивано-Франковской области размытая вследствие потопа дорога обвалилась практически под ногами у детей.