У Туреччині частина автомагістралі обвалилася на 85 метрів. Фото

У Туреччині частина автомагістралі, яка забезпечує з'єднання між Стамбулом і Анкарою, обрушилася через зсуви – стався обвал 85-метрової ділянки дороги.

Про це повідомляє видання CNN Türk. Відзначається, що НП сталася в суботу, 27 березня, між містами Дюздже і Зонгулдак. Дорога в напрямку Анкари і Стамбула була закрита для двостороннього руху.

"Впала 85-метрова ділянка шосе D-655. Через зсув автодорога була закрита для двостороннього руху", – повідомляє телеканал.

Дорога обвалилася на 85 метрів cnnturk.com

У виданні уточнили, що транспортні засоби, які прямували в напрямку Стамбула, були спрямовані на трасу Сакарія-Коджаали, а ті, які йшли в напрямку Анкари, були спрямовані на трасу Зонгулдак-Ереглі.

Дорога обвалилася на 85 метрів cnnturk.com

Попередньо, жертв немає cnnturk.com

Розслідування причин обвалу триває. За даними Головного управління автомобільних доріг країни, постраждалих в результаті обвалення немає. Команди почали роботу над створенням альтернативного способу забезпечення зв'язку.

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