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В турецком парламенте произошла потасовка, есть пострадавшие - фото, видео

Михаил Левакин
Мир
2 минуты
390
В турецком парламенте произошла потасовка, есть пострадавшие - фото, видео

В пятницу, 16 августа, между турецкими депутатами вспыхнула потасовка во время дебатов из-за статуса заключенного оппозиционера. Его избрали в парламент, и по запросу оппозиции была созвана внеочередная сессия, чтобы определить, можно ли считать депутатом человека в тюрьме.

Видео дня

Как сообщают турецкие масс-медиа, драка началась после того, как депутат Ахмет Сик от Рабочей партии Турции произнес речь. В это время на него набросился с кулаками Алпай Озалан, депутат от правящей партии Эрдогана. После этого вспыхнула потасовка, в которой приняли участие даже женщины.

Отмечается, что драка продолжалась около трех минут, после чего в заседании парламента объявили перерыв на 45 минут. В это время в зал заседаний вошли правоохранители, смывшие с пола следы крови. Турецкие СМИ утверждают, что во время драки пострадали депутаты, однако ни один из них не назван.

В турецком парламенте произошла потасовка, есть пострадавшие - фото, видео

После первого перерыва был объявлен второй, третий и так далее – всего пять. После чего спикер объявил: запрос оппозиции отклонен, новой сессии относительно статуса заключенного оппозиционера не будет, а депутатам Ахмету Сику и Алпаю Озалану вынесен выговор.

Внеочередную сессию созвали для обсуждения дела Джана Аталая. Он был избран из тюрьмы депутатом от Рабочей партии Турции на прошлогодних выборах.

В турецком парламенте произошла потасовка, есть пострадавшие - фото, видео

"Я не собираюсь объяснять вам законодательство этой страны. Не удивительно, что вы называете Аталая террористом. Самая большая террористическая организация этой страны – это те, кто развалил государство с помощью династийной мафии. Они самые большие террористы и они сейчас сидят в этих рядах, здесь", –. именно после этих слов Ахмета Сика и началась потасовка.

Джана Аталая в прошлом году приговорили к 18 годам заключения за участие в антиправительственных протестах в 2013 году. Избрание Аталая теоретически предоставляет ему иммунитет от судебного преследования и должно привести к освобождению от тюрьмы.

Пока о статусе Аталая спорят Конституционный суд с судами низших инстанций: первый заявил, что решение о лишении его депутатского статуса недействительно, вторые это заявление игнорируют.

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