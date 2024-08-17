В турецком парламенте произошла потасовка, есть пострадавшие - фото, видео

В пятницу, 16 августа, между турецкими депутатами вспыхнула потасовка во время дебатов из-за статуса заключенного оппозиционера. Его избрали в парламент, и по запросу оппозиции была созвана внеочередная сессия, чтобы определить, можно ли считать депутатом человека в тюрьме.

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Как сообщают турецкие масс-медиа, драка началась после того, как депутат Ахмет Сик от Рабочей партии Турции произнес речь. В это время на него набросился с кулаками Алпай Озалан, депутат от правящей партии Эрдогана. После этого вспыхнула потасовка, в которой приняли участие даже женщины.

Отмечается, что драка продолжалась около трех минут, после чего в заседании парламента объявили перерыв на 45 минут. В это время в зал заседаний вошли правоохранители, смывшие с пола следы крови. Турецкие СМИ утверждают, что во время драки пострадали депутаты, однако ни один из них не назван.

После первого перерыва был объявлен второй, третий и так далее – всего пять. После чего спикер объявил: запрос оппозиции отклонен, новой сессии относительно статуса заключенного оппозиционера не будет, а депутатам Ахмету Сику и Алпаю Озалану вынесен выговор.

Внеочередную сессию созвали для обсуждения дела Джана Аталая. Он был избран из тюрьмы депутатом от Рабочей партии Турции на прошлогодних выборах.

"Я не собираюсь объяснять вам законодательство этой страны. Не удивительно, что вы называете Аталая террористом. Самая большая террористическая организация этой страны – это те, кто развалил государство с помощью династийной мафии. Они самые большие террористы и они сейчас сидят в этих рядах, здесь", –. именно после этих слов Ахмета Сика и началась потасовка.

Джана Аталая в прошлом году приговорили к 18 годам заключения за участие в антиправительственных протестах в 2013 году. Избрание Аталая теоретически предоставляет ему иммунитет от судебного преследования и должно привести к освобождению от тюрьмы.

Пока о статусе Аталая спорят Конституционный суд с судами низших инстанций: первый заявил, что решение о лишении его депутатского статуса недействительно, вторые это заявление игнорируют.

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