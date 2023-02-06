В турецком Газиантепе из-под завалов дома вытащили четыре человека: видео спасения

В городе Газиантеп на юге Турции из-под руин дома, разрушенного мощным землетрясением 6 февраля, спасателям удалось достать четверых человек. Людям чудом удалось спастись.

Видео дня

Кадры спасательной операции опубликовали вечером понедельника в Telegram-канале Haqqin.az. На них видно, что среди спасенных есть ребенок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, что людей – мужчину, двух девушек и мальчика – доставали буквально из кирпичей дома, уничтоженного смертоносным землетрясением.

Отметим, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 балла находился именно около города Газиантеп. Улицы города покрылись трещинами. Однако толчки ощущались в Сирии, Ливане, Кипре и Израиле. По данным сейсмологов, землетрясение 6 февраля в Турции стало одним из самых сильных в стране.

Ранее стало известно, что землетрясение разрушило крепость Газиантепа, котора была построена во II веке. Она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, пострадала Цитадель Алеппо в Сирии – объект всемирного наследия ООН.

По состоянию на вечер понедельника известно, что количество погибших увеличилось до 1762. Ранены больше 12 тысяч человек. Во многих городах разрушено десятки зданий – дома падали за несколько секунд, а также вспыхнули пожары на газопроводе.

Все детали трагедии в Турции – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL писал, что возле села Топбогазы Кириханского района Хатая в результате землетрясения произошел взрыв и пожары на газопроводе. О пострадавших там информации нет.

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