В ЦРУ призвали не недооценивать захватнические амбиции Си Цзиньпиня

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что пока неясно, готов ли председатель КНР Си Цзиньпинь использовать армию для вторжения на Тайвань. В то же время он призвал не недооценивать захватнические амбиции китайского лидера.

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По словам Бернса, Си Цзиньпин поручил армии своей страны быть "готовой к 2027 году провести успешное вторжение" на Тайвань. Об этом сообщает CBS News.

В ЦРУ подчеркнули, что президент Китая очень внимательно наблюдал за опытом российского диктатора Владимира Путина в Украине и оказался "немного встревоженным и обеспокоенным" выступлением Москвы на поле боя.

"Наша оценка в ЦРУ заключается в том, что я бы не стал недооценивать амбиции президента Си в отношении Тайваня", – предупредил Бернс.

Полагаясь на данные разведки, директор ЦРУ заявил, что Си Цзиньпин дал указание Народно-освободительной армии Китая быть готовой к 2027 году провести успешное вторжение на Тайвань.

"Это не означает, что теперь он решил провести вторжение в 2027 году или в любой другой год, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций", – сказал Бернс.

Напомним, Центр стратегических и международных исследований считает, что вторжение Китая на Тайвань в 2026 году приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск. Вряд ли оно завершится победой Пекина.

Ранее сообщалось, что Тайвань является ключевым очагом напряженности между США и Китаем. Ситуация накалилась, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, пренебрегая предупреждениями КНР, посетила Тайвань в августе 2022 года.

Примечательно, что Тайвань получает от США современное вооружение. Американский президент Джо Байден более открыто, чем его предшественники, заявил о планах Америки встать на защиту острова в случае вторжения китайской армии.

Как писал OBOZREVATEL, командующий военно-морскими операциями США Майкл Гилдей предостерег, что Китай может совершить попытку захвата Тайваня военным путем не к 2027 году, как анонсировал Си Цзиньпин, а гораздо раньше. Речь может идти о конце 2022 – середине 2023 года. По его словам, Вашингтон не должен списывать со счетов такую вероятность.