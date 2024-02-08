В центре внимания – Украина: в НАТО начали подготовку к Вашингтонскому саммиту

В Североатлантическом Альянсе начали подготовку к саммиту блока, который состоится в Вашингтоне в июле. Одним из главных вопросов встречи будет продолжение поддержки Украины в ее борьбе против агрессии России.

Об этом сказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Брюсселе. Там в среду, 7 февраля, состоялась встреча советников по нацбезопасности государств НАТО, передает Укринформ. Июльский саммит будет приурочен к 75-й годовщине создания блока.

Как отметил Салливан, это мероприятие будет возможностью продемонстрировать, что "Альянс более сильный и объединенный, чем когда-либо".

"Мы рассмотрели большой круг вопросов, в том числе и те, которые будут центральными во время саммита в Вашингтоне. Первое – это наша общая помощь для Украины", – сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин, начиная вторжение в Украину, мечтал расколоть НАТО. Однако после двух лет полномасштабной войны единство стран блока "никогда еще не было столь крепким".

"Путин также рассчитывал, что поддержка союзников для Украины будет ослабевать. Но сегодня многие страны-союзницы подтвердили обязательство оказывать содержательную помощь для храбрых украинцев, защищающих свою страну", – подчеркнул Салливан.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украина должна получить приглашение вступить в Североатлантический альянс на саммите НАТО в июле 2024 года. Именно это может лишить Путина стимула продолжать войну и проложить путь к миру.

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