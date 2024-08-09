В центре Праги часть фасада здания упала и убила украинского врача

В столице Чехии Праге в результате падения карниза на остановке погиб врач из Украины. Он получил смертельную черепно-мозговую травму.

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Об этом сообщило "Радио Прага". Инцидент произошел 8 августа, когда во время сильного ливня и ветра кусок карниза отвалился от исторического здания, пробил стеклянную крышу остановки и смертельно ранил мужчину.

Виталий Славнов получил черепно-мозговую травму и скончался на месте. Он был выдающимся хирургом, отцом троих детей и основателем медицинской клиники в Одессе. О его смерти в соцсетях сообщил друг Александр Слемзин, отметив, что Славнов мог бы еще спасти множество жизней.

На месте происшествия работали пожарные, которые проверяли надежность фасада здания и демонтировали около 100 килограммов нестабильного материала, чтобы предотвратить дальнейшие обвалы.

Полиция начала расследование чрезвычайной ситуации как причинение смерти из халатности.

Напомним, украинский советский режиссер, автор легендарного фильма "Возвращение Баттерфляй" Олег Фиалко умер из-за продолжительной болезни. Заслуженный деятель искусств Украины прожил 78 лет.

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