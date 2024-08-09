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В центре Праги часть фасада здания упала и убила украинского врача

Олег Тимченко
Мир
1 минута
5,6 т.
В центре Праги часть фасада здания упала и убила украинского врача

В столице Чехии Праге в результате падения карниза на остановке погиб врач из Украины. Он получил смертельную черепно-мозговую травму.

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Об этом сообщило "Радио Прага". Инцидент произошел 8 августа, когда во время сильного ливня и ветра кусок карниза отвалился от исторического здания, пробил стеклянную крышу остановки и смертельно ранил мужчину.

Виталий Славнов получил черепно-мозговую травму и скончался на месте. Он был выдающимся хирургом, отцом троих детей и основателем медицинской клиники в Одессе. О его смерти в соцсетях сообщил друг Александр Слемзин, отметив, что Славнов мог бы еще спасти множество жизней.

На месте происшествия работали пожарные, которые проверяли надежность фасада здания и демонтировали около 100 килограммов нестабильного материала, чтобы предотвратить дальнейшие обвалы.

Полиция начала расследование чрезвычайной ситуации как причинение смерти из халатности.

В центре Праги часть фасада здания упала и убила украинского врача

Напомним, украинский советский режиссер, автор легендарного фильма "Возвращение Баттерфляй" Олег Фиалко умер из-за продолжительной болезни. Заслуженный деятель искусств Украины прожил 78 лет.

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