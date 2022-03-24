В центре Нью-Йорка подняли флаг Украины: он будет развеваться до самой победы над оккупантами. Видео

В центральном районе Нью-Йорка Манхэттене подняли флаг Украины в знак поддержки государства в борьбе против России. Украинский флаг вместе с американским будет развеваться до полной победы над оккупантами.

Об этом 23 марта сообщило издание "Укринформ". В церемонии принял участие мэр Эрик Адамс, чиновник лично поднял в центре города украинский флаг (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Адамс напомнил, что в Нью-Йорке проживает наибольшее количество украинцев за пределами Украины. Он отметил, что взрывающиеся в Киеве бомбы разбивают и сердца жителей Нью-Йорка.

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"Любой конфликт, разворачивающийся в глобальном масштабе, разворачивается и на улицах Нью-Йорка. Бомбы, которые взрываются в Киеве, разбивают наши сердца здесь и по всей нашей стране", – отметил он.

Адамс подчеркнул, что такой дружеский шаг свидетельствует о том, что в Нью-Йорке поддерживают украинцев и гордятся стойкостью и мужеством украинского народа, который уже месяц защищает свою Родину.

"Мы едины, мы с вами, мы – часть украинского народа", – подытожил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в микрорайоне Кунцевщина в Минске (Беларусь) активисты вывесили сине-желтый флаг. Это связано с появлением информации о высокой вероятности вторжения войск Беларуси в Украину.

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