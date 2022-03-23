В Минске устроили смелую акцию, вывесив украинский флаг. Фото

В среду, 23 марта, в микрорайоне Кунцевщина в Минске (Беларусь) активисты вывесили сине-желтый флаг. Это связано с появлением информации о высокой вероятности вторжения войск Беларуси в Украину.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Баста!". Таким смелым способом местные активисты показали поддержку Украины в войне против российских оккупантов. Ранее жители Беларуси уже организовывали флешмоб против вторжения в Украину: в столице страны Минске распространили листовки с призывами к гражданам отказаться от мобилизации.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что 22 марта лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что прямое вторжение белорусской армии в войну России против Украины станет "позорным пятном на взаимоотношениях с украинским народом" и ощутимо изолирует белорусов от внешнего мира.

По словам политика, военные, которые откажутся выполнять преступные приказы, не будут наказаны за неисполнение, поскольку это право гарантирует закон Беларуси.

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