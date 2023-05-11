В центре Милана произошел взрыв, горели авто: есть пострадавшие. Фото и видео

Днем 11 мая в центре Милана (Италия) прогремел мощный взрыв. В результате происшествия загорелись транспортные средства, а из ближайшей школы провели эвакуацию.

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Большой столб дыма виден почти со всех районов города. Об этом сообщает итальянский новостной телеканал Sky TG24 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, сначала вспыхнул крупный пожар из-за грузовика, набитого газовыми баллонами. Спустя несколько секунд после взрыва загорелись автомобили, которые находились вблизи эпицентра происшествия.

Рядом с местом взрыва находится школа. Детей оперативно эвакуировали в безопасное место. Среди учеников пострадавших нет. Однако известно, что четыре человека пострадали в результате взрыва в Милане. Подробностей об их состоянии итальянские СМИ не собщают.

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