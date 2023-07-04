В Тель-Авиве водитель протаранил толпу и напал на людей с ножом: восемь человек ранены

В Тель-Авиве (Израиль) днем во вторник, 4 июля, по меньшей мере восемь человек были ранены вследствие теракта. 20-летний мужчина на автомобиле протаранил толпу, а затем стал наносить удары ножом по прохожим на улице Пинхаса Розена.

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Как сообщает Jerusalem Post, один из присутствующих застрелил террориста, тот скончался на месте. Медики оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи раненым.

Пострадавшие были доставлены в больницу Медицинского центра Рабина-Бейлинсон в Петах-Тикве и больницу Ихилов в Тель-Авиве.

Полиция сообщила, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Представитель ХАМАС Хазем Кассем позитивно отозвался о теракте. "Героическое нападение в Тель-Авиве является первым ответом на преступления оккупации против нашего народа в Дженине", – заявил он, имея в виду операцию израильской армии ЦАХАЛ в городе Дженин на Западном берегу.

Начальник полиции Тель-Авивского округа Ами Эшед заявил, что террорист, предварительно, был палестинцем и действовал в одиночку. Он попал в Израиль по медицинскому разрешению. Позже в службе безопасности Израиля, ШАБАКе, заявили, что у злоумышленника не было такого разрешения.

ХАМАС – исламистское движение, контролирующее сектор Газа. Признано террористическим в Израиле, Канаде, США, Великобритании, ЕС и Японии, а также запрещено в Иордании и Египте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Израиль начал масштабную военную операцию. ЦАХАЛ нанес самый большой с 2002 года удар по палестинскому городу Дженин, применил ракеты, а также вертолеты и беспилотники.