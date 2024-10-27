В Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку: пострадали 35 человек. Фото и видео

В Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку, вследствие чего десятки людей получили травмы разной степени тяжести. Водители грузовика нейтрализовали на месте теракта.

Видео дня

С места происшествия 35 человек были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным экстренных служб, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней степени тяжести. Еще 20 человек получили легкие ранения, а у четверых выявили острую стрессовую реакцию. Многие из пострадавших – пожилые люди, которые вышли из автобуса перед посещением близлежащего музея.

Полиция сообщает, что водитель грузовика, врезавшийся в людей на автобусной остановке возле базы ЦАХАЛ "Глилот", был застрелен вооруженными гражданскими лицами в этом районе. Согласно первоначальному расследованию полиции, автобус остановился на станции за пределами базы, чтобы высадить пассажиров. В то же время грузовик врезался в остановку и в людей, которые там находились.

В организации Magen David Adom заявляют, что оказывают помощь десяткам людей, пострадавших в результате столкновения грузовика на перекрестке Глилот.

Полиция сообщает, что многочисленные сотрудники полиции направляются на место происшествия после того, как грузовик врезался в людей, ожидавших автобуса на остановке. Расследование инцидента продолжается.

В районе Глилот недалеко от Герцлии располагается штаб-квартира Моссада, а также несколько разведывательных подразделений Армии обороны Израиля, включая известную группу радиотехнической разведки Подразделение 8200.

Напомним, 15 октября вблизи израильских городов Ашдод и Явне произошел теракт. В результате ЧП погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле днем 6 октября произошел двойной теракт: неизвестные напали на людей в Беер-Шеве. Известно о по меньшей мере одной жертве и десяти раненых, среди которых полицейский. Одного из нападавших удалось ликвидировать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!