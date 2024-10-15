В Израиле произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие: говорят о теракте. Видео

Во вторник, 15 октября, у израильских городов Ашдод и Явне произошел теракт. В результате ЧП погиб один человек, а четыре человека получили ранения.

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Нападение произошло на двух разных участках шоссе, где террорист открыл огонь по гражданским автомобилям. Об этом сообщает Times of Israel.

По предварительным данным, это была террористическая атака. В полиции подтвердили, что нападавший был ликвидирован на месте.

В частности, нападение произошло на развязках Явне и Нир Галим на шоссе Route 4. Террорист обстрелял израильские автомобили, в результате чего погиб один человек. Она получила тяжелое ранение и скончалась по дороге в больницу. Еще четыре человека получили ранения: один из пострадавших находится в средне тяжелом состоянии, трое других получили легкие травмы.

Среди раненых есть врач, пытавшийся оказать помощь пострадавшим, но был сбит автомобилем во время хаоса на дороге.

После нападения полиция заблокировала шоссе в обоих направлениях и приступила к проверке территории на наличие возможных сообщников террориста.

Напомним, в израильском городе Хадера 9 октября мужчина на мотоцикле, вооруженный ножом, напал на прохожих. Шесть человек получили ножевые ранения и травмы, состояние двух из них врачи оценивали как критическое.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле днем 6 октября произошел двойной теракт : неизвестные напали на людей в Беер-Шеве. Известно о по меньшей мере одной жертве и десяти раненых, среди которых полицейский. Одного из нападавших удалось ликвидировать.

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