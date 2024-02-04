В Тегеране семьи погибших пассажиров сбитого Ираном самолета МАУ вышли на митинг: их разогнали силовики. Фото и видео

В субботу, 3 февраля, семьи погибших пассажиров рейса PS752 вышли на митинг в столице Ирана Тегеране, однако их разогнали силовики. Напомним, что самолет украинской авиакомпании МАУ с пассажирами на борту 8 января 2020 года был сбит возле аэропорта в Тегеране иранскими зенитными ракетами.

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Родные погибших пассажиров самолета с плакатами в руках собрались перед офисом Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщили на официальной странице Ассоциации семей жертв рейса PS752 в соцсети X.

Они выступали против визита заместителя Верховного комиссара Нады Аль-Нашиф в Иран. Ранее семьи подписали заявление, в котором потребовали отменить ее поездку.

Кроме того, протестующие выдвигали свои требования. В частности, как передает Персидская служба "Голоса Америки", люди требовали справедливости от правительства Ирана – власти страны они обвиняют в препятствовании расследованию гибели рейса PS752.

На месте присутствовали агенты службы безопасности в гражданском, а также силы безопасности режима Ирана – они начали угрозами разгонять семьи погибших.

"Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким, они были готовы к любой более жесткой реакции", – говорится в сообщении.

Родственники погибших считают, что Иран покрывает преступников, совершивших "умышленное убийство, намеренное нападение на гражданское население или гражданские объекты, посягательство на личное достоинство и грабеж, а также преступления против человечности в виде убийства и других бесчеловечных действий".

Как сообщал OBOZ.UA, Иран до сих пор отказывается признать свою ответственность за сбитие самолета авиакомпании МАУ. Тегеран продолжает игнорировать претензии Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы.

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