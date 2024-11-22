В Тбилиси во время протестов на студентов напали 'титушки': троих пострадавших забрала скорая

В Тбилисском государственном университете продолжается противостояние между студентами, требующих повторных парламентские выборы в Грузии, и руководством с охранниками вуза. Причем к последним присоединились "титушки" – неизвестные юноши, пытающиеся нападать на студентов. Из-за этих нападений уже пострадали трое протестующих.

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Как рассказывает грузинский вещатель, студенты не только создали палаточный городок возле университета, но и заняли актовый зал вуза. Однако из-за охранников и "титушек" общение между обеими группами протестующих заблокировано.

В ночь на 22 ноября охранники и "неизвестные люди без формы" в попытках ограничить передвижение между группами студентов напали на протестующих. В результате пострадали три человека, для них пришлось вызвать скорую помощь.

Тем временем к студентам присоединились преподаватели вуза. В частности, часть профессорского корпуса заведения не только находится со студентами, но и читает им лекции прямо под открытым небом.

Вместе с перевыборами в парламент страны студенты, а с ними и преподаватели Тбилисского государственного университета, теперь требуют отставки ректора вуза Джабы Самушии. Последний дал разрешение, на основании которого во дворе госуниверситета отряд специального назначения пытался разогнать мирный протест студентов.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 ноября участники акции собрались у здания Центризбиркома в Тбилиси. Они прорвали полицейскую границу и восстановили снесенный утром студенческий палаточный городок.

Протестуют в Тбилиси не только студенты указанного вуза. Результаты парламентских выборов в Грузии повлекли за собой масштабные протесты по всей стране. Активисты обвиняют пророссийские силы в подлогах и требуют признать выборы нелегитимными. Полиция разгоняет демонстрации, а президент намерена обратиться в Конституционный суд.

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