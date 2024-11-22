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В Тбилиси во время протестов на студентов напали "титушки": троих пострадавших забрала скорая

Михаил Левакин
Мир
2 минуты
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В Тбилиси во время протестов на студентов напали 'титушки': троих пострадавших забрала скорая

В Тбилисском государственном университете продолжается противостояние между студентами, требующих повторных парламентские выборы в Грузии, и руководством с охранниками вуза. Причем к последним присоединились "титушки" – неизвестные юноши, пытающиеся нападать на студентов. Из-за этих нападений уже пострадали трое протестующих.

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Как рассказывает грузинский вещатель, студенты не только создали палаточный городок возле университета, но и заняли актовый зал вуза. Однако из-за охранников и "титушек" общение между обеими группами протестующих заблокировано.

В ночь на 22 ноября охранники и "неизвестные люди без формы" в попытках ограничить передвижение между группами студентов напали на протестующих. В результате пострадали три человека, для них пришлось вызвать скорую помощь.

Тем временем к студентам присоединились преподаватели вуза. В частности, часть профессорского корпуса заведения не только находится со студентами, но и читает им лекции прямо под открытым небом.

В Тбилиси во время протестов на студентов напали "титушки": троих пострадавших забрала скорая

Вместе с перевыборами в парламент страны студенты, а с ними и преподаватели Тбилисского государственного университета, теперь требуют отставки ректора вуза Джабы Самушии. Последний дал разрешение, на основании которого во дворе госуниверситета отряд специального назначения пытался разогнать мирный протест студентов.

В Тбилиси во время протестов на студентов напали "титушки": троих пострадавших забрала скорая

Как сообщал OBOZ.UA, 19 ноября участники акции собрались у здания Центризбиркома в Тбилиси. Они прорвали полицейскую границу и восстановили снесенный утром студенческий палаточный городок.

Протестуют в Тбилиси не только студенты указанного вуза. Результаты парламентских выборов в Грузии повлекли за собой масштабные протесты по всей стране. Активисты обвиняют пророссийские силы в подлогах и требуют признать выборы нелегитимными. Полиция разгоняет демонстрации, а президент намерена обратиться в Конституционный суд.

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