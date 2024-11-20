В Тбилиси продолжаются массовые протесты: активисты прорвали границу полиции и восстановили снесенный утром палаточный лагерь. Фото и видео

В Грузии ужесточаются протесты против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Вечером 19 ноября участники акции собрались у здания Центризбиркома в Тбилиси. Они прорвали полицейскую границу и восстановили снесенный утром палаточный лагерь.

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Об этом сообщил Telegram-канал Nexta и издание Paper Kartuli. В сети также публикуют фотографии и видео с места событий.

Оппозиционеры смогли занять перекресток у первого корпуса Тбилисского государственного университета, откуда их с утра выгнала полиция.

Протестующие пострадали во время сноса палаточного городка спецназом. На месте протестов власти мобилизовали спецназовцев и водометы, полиция действовала жестко. Людей задерживали, однако пока количество неизвестно.

После этих событий протестующие собрались на акцию еще больше. Они заявили, что останутся еще на одну ночь и на этом же месте.

Также оппозиционеры не разрешили журналистам проправительственного телеканала Imedi вести съемку и заставили покинуть место проведения акции.

Напомним, результаты парламентских выборов в Грузии повлекли за собой масштабные протесты. Активисты обвиняют пророссийские силы в подлогах и требуют признать выборы нелегитимными. Полиция разгоняет демонстрации, а президент намерен обратиться в Конституционный суд.

Акция возле Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили началась в воскресенье, 17 ноября. В ночь на понедельник протестующие впервые остались ночевать на месте митинга. Они установили баррикады из мусорных урн и мешков с песком, а также несколько палаток.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 ноября грузинские силовики начали разгонять акцию протеста. Правоохранители применяли силу и жестко задерживали протестующих. Полиция и спецназ использовали дымовые шашки и слезоточивый газ.

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