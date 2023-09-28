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В Ташкенте прогремел мощный взрыв на таможенном складе: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

София Закревская
Мир
1 минута
195
В Ташкенте прогремел мощный взрыв на таможенном складе: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

В ночь на четверг, 28 сентября, в столице Узбекистана Ташкенте прогремел мощный взрыв в районе таможенного склада местного аэропорта. Во многих домах вылетели окна, а после начался мощный пожар.

Об этом сообщали местные СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). На место ЧП съехалось много автомобилей скорой помощи и пожарных, однако данных о жертвах и пострадавших пока нет.

В Ташкенте прогремел мощный взрыв на таможенном складе: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео
В Ташкенте прогремел мощный взрыв на таможенном складе: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео
Видео дня

Позже стало известно, что взрыв и пожар произошел на складе компании Inter Logistics. В администрации президента Узбекистана сообщили, что он расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. Туда были отправлены 16 пожарно-спасательных экипажей и 3 автолестницы.

После взрыва от здания таможенного терминала в аэропорту Ташкента почти ничего не осталось, а склад, на котором и произошло ЧП, полностью уничтожен.

По предварительной информации, причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на таможенном складе. Также, пишут местные СМИ, причиной взрыва мог быть удар молнии.

В Ташкенте прогремел мощный взрыв на таможенном складе: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Самаркандской области Узбекистана на газоснабжающей станции в ночь на 10 мая прогремел взрыв. Пострадал один человек, сгорели три машины.

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