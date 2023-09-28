В Ташкенте прогремел мощный взрыв на таможенном складе: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

В ночь на четверг, 28 сентября, в столице Узбекистана Ташкенте прогремел мощный взрыв в районе таможенного склада местного аэропорта. Во многих домах вылетели окна, а после начался мощный пожар.

Об этом сообщали местные СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). На место ЧП съехалось много автомобилей скорой помощи и пожарных, однако данных о жертвах и пострадавших пока нет.

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Позже стало известно, что взрыв и пожар произошел на складе компании Inter Logistics. В администрации президента Узбекистана сообщили, что он расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. Туда были отправлены 16 пожарно-спасательных экипажей и 3 автолестницы.

После взрыва от здания таможенного терминала в аэропорту Ташкента почти ничего не осталось, а склад, на котором и произошло ЧП, полностью уничтожен.

По предварительной информации, причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на таможенном складе. Также, пишут местные СМИ, причиной взрыва мог быть удар молнии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Самаркандской области Узбекистана на газоснабжающей станции в ночь на 10 мая прогремел взрыв. Пострадал один человек, сгорели три машины.

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