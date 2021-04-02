В Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: много жертв и раненых. Фото и видео ЧП

На востоке Тайваня 2 апреля пассажирский поезд сошел с рельсов при въезде в горный туннель. По предварительным данным, четыре человека погибли, более 20 травмированы.

Катастрофа произошла на территории уезда Хуалянь. Об этом сообщают центральное информационное агентство острова CCTV и Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что в восьми вагонах состава, который направлялся в юго-восточный уезд Тайдун, находилось более 350 пассажиров.

Поскольку при ЧП часть поезда повредилась от удара о стену туннеля, спасатели сперва смогли эвакуировать около 80-100 человек из первых четырех вагонов. В то время как вагоны с 5 по 8 "деформировались", и к ним трудно было получить доступ.

На фото с места крушения видно, что вагоны внутри туннеля рассыпались и разорвались от удара, пассажиры собирали чемоданы и вещи в наклоненном вагоне, а другие люди шли по путям, усеянным обломками.

По крайней мере четыре человека считаются погибшими в результате трагедии, трех с серьезными травмами госпитализировали в больницу, около 20 получили легкие раны.

Официальное Центральное информационное агентство заявило, что причиной скольжения поезда мог стать грузовик, который был "неправильно припаркован". Пожарная служба показала фотографию того, что, похоже, было обломками желтого авто – они лежит рядом с частью сошедшего с рельсов поезда .

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