В Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: много жертв и раненых. Фото и видео ЧП

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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В Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд

На востоке Тайваня 2 апреля пассажирский поезд сошел с рельсов при въезде в горный туннель. По предварительным данным, четыре человека погибли, более 20 травмированы.

Катастрофа произошла на территории уезда Хуалянь. Об этом сообщают центральное информационное агентство острова CCTV и Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что в восьми вагонах состава, который направлялся в юго-восточный уезд Тайдун, находилось более 350 пассажиров.

На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов

Поскольку при ЧП часть поезда повредилась от удара о стену туннеля, спасатели сперва смогли эвакуировать около 80-100 человек из первых четырех вагонов. В то время как вагоны с 5 по 8 "деформировались", и к ним трудно было получить доступ.

На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов
На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов

На фото с места крушения видно, что вагоны внутри туннеля рассыпались и разорвались от удара, пассажиры собирали чемоданы и вещи в наклоненном вагоне, а другие люди шли по путям, усеянным обломками.

На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов

По крайней мере четыре человека считаются погибшими в результате трагедии, трех с серьезными травмами госпитализировали в больницу, около 20 получили легкие раны.

На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов

Официальное Центральное информационное агентство заявило, что причиной скольжения поезда мог стать грузовик, который был "неправильно припаркован". Пожарная служба показала фотографию того, что, похоже, было обломками желтого авто – они лежит рядом с частью сошедшего с рельсов поезда .

На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов
На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов
На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов
Катастрофа произошла на территории уезда Хуалянь

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на юге Египта днем 26 марта столкнулись два пассажирских поезда. В аварии погибли 19 человек, еще 185 пострадали.

  • Под Запорожьем 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити" сообщением Киев – Запорожье. Это произошло в 50 километрах от конечной станции – Запорожье. Сошли шесть из девяти вагонов.

  • Момент схода с рельсов поезда "Интерсити" под Запорожьем попал на видео. Запись была сделана из кабины машиниста в голове и хвосте поезда.

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