В Судане на протестах против госпереворота произошли столкновения со стрельбой: семь человек погибли, десятки ранены

В понедельник, 25 октября, в Судане военные захватили власть у переходного правительства. В ходе протестов произошли столкновения со стрельбой между солдатами и уличными демонстрантами, где погибли семь человек.

Еще 140 человек получили ранения, пишет Reuters. Все началось с того, что лидер захвата, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, распустил военно-гражданский Суверенный совет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он был создан для демократического управления страной после свержения давно правящего автократа Омара аль-Башира в ходе народного восстания два года назад. Бурхан объявил чрезвычайное положение и заявил, что вооруженные силы должны обеспечивать безопасность. Он пообещал провести выборы в июле 2023 года, а затем передать власть избранному гражданскому правительству.

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"То, что сейчас переживает страна, представляет собой реальную угрозу мечтам молодежи и надеждам нации", – сказал Бурхан.

Министерство информации Судана, которое лояльно к свергнутому премьер-министру Абдалле Хамдоку, заявило на своей странице в Facebook, что переходная конституция дает только премьер-министру право объявлять ЧП и что действия военных являются преступлением. В нем говорится, что Хамдок по-прежнему является законной переходной властью. По словам дипломатов, Совет Безопасности ООН, скорее всего, обсудит вопрос о Судане во вторник, 26 октября, за закрытыми дверями.

"Мы отвергаем действия военных и призываем к немедленному освобождению премьер-министра и других лиц, помещенных под домашний арест", – сказала представитель администрации США Карин Жан-Пьер.

Отмечается, что против переворота выступила молодежь, забаррикадировала улицы и вступила в бой с войсками.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вооруженные силы Судана задержали премьер-министра и еще нескольких правительственных чиновников, что многие назвали попыткой военного переворота. Несколько политсил призвали людей выходить на улицы и противостоять ему, утверждая, что за происходящим стоит фактический президент страны.