В столице Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли пять человек. Фото и видео

В ночь на среду, 24 января, в столице Монголии Улан-Баторе взорвался грузовик, который перевозил 60 тонн газа. По меньшей мере пять человек погибли, а еще более 10 людей были госпитализированы с ожогами.

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Инцидент произошел в районе рынка "Дунжингарав", передают местные СМИ. Сообщается, что водитель газовоза должен был перевезти свой груз в Замин-Ууд, но на перекрестке попал в аварию, после чего его машина взорвалась.

Из-за взрыва бак грузовика отбросило на 30-40 метров. По словам местных жителей, из-за быстрого распространения пламени вспыхнуло несколько автомобилей и расположенный рядом многоквартирный дом. Его жителей срочно эвакуировали.

Жертвами инцидента стали трое сотрудников службы экстренной помощи и еще два человека. Водитель грузовика жив.

Также сгорело более 20 автомобилей. Чиновники посоветовали жителям района, где произошел взрыв, эвакуироваться, чтобы не дышать вредными испарениями.

Правоохранители уже выясняют причину возгорания грузовика. В частности, они проверят исправность и безопасность газового бака.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском городе Самара 22 января вспыхнул мощный пожар в пределах так называемого Кировского рынка. Огонь охватил тысячу квадратных метров площади торговых павильонов.

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