В столице Хорватии с неба упал неизвестный объект: прогремел взрыв. Видео

В столице Хорватии Загребе с неба упал неизвестный объект, вследствие чего прогремел взрыв. Ицидент произошел в четверг, 10 марта.

Неопознанный летающий объект после падения образовал воронку шириной три метра и глубиной один метр на дороге вдоль Стара-Савы. Об этом сообщает местное издание 24sata.

Вследствие инцидента были повреждены несколько автомобилей, а местные жители были напуганы.

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Министерство внутренних дел опубликовало заявление о взрыве в 3:18 11 марта, более чем через четыре часа после события.

"Сегодня вечером (10 марта 2022 г.) после 23:00 в Управление полиции Загреба поступило несколько сообщений от граждан о том, что они почувствовали детонацию в районе Яруна, чему предшествовало падение объекта с воздуха", - говорится в сообщении.

На место выезжали полицейские патрули, которые обнаружили воронку на зеленой зоне, а также два парашюта.

При этом в полиции Загреба заверили, что на данный момент у граждан нет причин для беспокойства. В то же время, их призвали не делиться видео/фото с места происшествия через социальные сети.

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