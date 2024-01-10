В столице Афганистана взорвался микроавтобус: три человека погибли, четверо ранены

Во вторник, 9 января, в столице Афганистана Кабуле взорвался микроавтобус. Вследствие теракта три человека погибли, а еще четверо получили ранения.

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Об этом пишет Xinhua. Инцидент произошел в 15:50 по местному времени в 16-м полицейском районе Кабула, сообщил представитель полиции города Халид Задран.

Правоохранители начали расследование и уже задержали одного человека, который может быть причастен к теракту. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Отметим, что в субботу, 6 января, в западном Кабуле взорвался еще один микроавтобус. Тогда погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

Ответственность за эту атаку на себя взяла группировка ИГИЛ (Исламское государство).

Позже миссия ООН в Афганистане сообщила, что целью взрыва стала этническая хазарейская община в западном районе столицы Дешт-и-Барчи.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы в городе Керман (Иран) возле могилы ликвидированного генерал-майора Касема Сулеймани организовала ИГИЛ. Террористическая организация взяла на себя ответственность за произошедшее.

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