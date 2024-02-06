В Стамбуле террористы устроили стрельбу перед зданием суда: нападавших ликвидировали. Фото и видео

В Стамбуле в Турции произошла стрельба перед зданием суда. Двое нападавших были ликвидированы, а трое полицейских и еще 6 человек получили ранения.

Об этом сообщает CNN Turk. Отмечается, что входы и выходы в здание суда перекрыли, на место происшествия прибыло много полицейских и медицинских бригад.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что ликвидированные нападавшие являлись членами террористической организации DHKP/C.

Как пишет издание, вооруженное нападение было совершено на полицейский КПП перед зданием суда Чаглаяна.

Комментируя теракт, министр юстиции Илмаз Тунч осудил нападение и выразил благодарность правоохранителям, ликвидировавшим стрелков.

"Я желаю скорейшего выздоровления нашим полицейским и гражданам, получившим ранения во время нападения. Судебное расследование, инициированное Главной прокуратурой Стамбула по этому инциденту, продолжается во многих направлениях", – сказал министр.

Напомним, 28 января также произошла стрельба во время воскресной службы в католической церкви Стамбула. Туда ворвались двое мужчин в лыжных масках и с автоматами. Погиб один человек, несколько получили ранения.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что правоохранители начали "масштабное расследование" и пытаются найти и задержать преступников.

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