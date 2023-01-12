В Стамбуле раздался взрыв: есть пострадавшие, на месте работают спасатели. Фото и видео

В центре Стамбула прогремел взрыв в бизнес-центре. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Об этом сообщает издание CNN. Инцидент произошел в текстильной мастерской в районе Багджилар (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В окрестностях города царит паника. Из-за мощного взрыва обломки от бизнес-центра разлетелись по всей улице.

Также источники сообщают о большом количестве пострадавших.

Осколки стекол, выпавшие из здания из-за взрыва, повредили припаркованные внизу автомобили.

На место происшествия направлено большое количество полиции, бригады медиков и пожарных. Улица полностью перекрыта для движения транспорта.

Причины взрыва выясняются.

Багджылар — один из самых важных жилых районов, который административно входил в состав муниципалитета Бакыркёй в европейской части Стамбула. Затем он был отделен и к нему были присоединены районы Махмутбей, Киразлы и Гюнешли, ставшие отдельными муниципалитетами по Закону № 3806 от 1992 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 декабря в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны прогремел взрыв. Он случился на первом этаже 6-этажного жилого дома. Взрывная волна частично разрушила перекрытия в здании, пострадали 4 человека.