В Стамбуле прогремел мощный взрыв в многоэтажке: есть погибшие. Видео

В турецком городе Стамбул 28 сентября произошел мощный взрыв в многоэтажке. Как сообщают турецкие СМИ, взрыв произошел в результате утечки природного газа.

В результате взрыва погибли два человека, еще 4 человека получили ранения, из них один человек находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает CNN Türk.

Как сообщается, взрыв произошел в 5-этажном доме. Верхний этаж, где произошел взрыв, был полностью разрушен. На место происшествия прибыло большое количество полиции, пожарных и медицинских бригад.

Местные жители фиксировали кадры с места взрыва и публиковали в сети.

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Напомним, ранее в центре Стамбула раздался взрыв в бизнес-центре. Инцидент произошел в текстильной мастерской в районе Багджилар. В окрестностях города царила паника. Из-за мощного взрыва обломки от бизнес-центра разлетелись по всей улице. Также источники сообщали о большом количестве пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Шанлиурфа на юго-востоке страны в декабре 2022 года раздался взрыв. Он случился на первом этаже 6-этажного жилого дома. Взрывная волна частично разрушила перекрытие в здании, пострадали 4 человека.