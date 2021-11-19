В США заявили о новых встречах Байдена и Путина: контакты возможны

У президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина есть договоренность поддерживать связь. Поэтому контакты лидеров двух стран, первая встреча которых прошла в июне 2021 года в Женеве, возможны.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова цитирует российский "Интерфакс", добавляя, что в Кремле с ними согласны.

"Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России", – сказала представитель американской администрации.

Отмечается, что Вашингтон и Москва согласились продолжать контакты на высоком уровне после саммита лидеров летом, и с тех пор "действовали в этом направлении".

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Недавно в Кремле тоже подтвердили подготовку к проведению вероятных переговоров Путина и Байдена. Там заявили, что они вполне могут пройти как онлайн-встреча, к тому же, еще до конца 2021-го.

Хотя, по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, конкретных сроков проведения таких переговоров еще нет. Мол, они зависят от графиков российского и американского лидеров, а также того, какой именно формат встречи они выберут – онлайн или тет-а-тет.

В то же время представитель Кремля предупредил, что среди тем предстоящих переговоров Путина с Байденом непременно станут Украина и НАТО.

Ранее Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс сломал "механизмы диалога" с Москвой. Он выразил недовольство учениями армий НАТО в Черном море и пригрозил, что в дальнейшем РФ будет реагировать на подобные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, первую встречу президентов США и России многие эксперты и журналисты называли "исторической". Хотя и после нее между странами остались разногласия по многим вопросам, в частности и относительно Украины. Об итогах этих переговоров читайте в нашем материале.