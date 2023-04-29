В США заявили, что российские пилоты в Сирии провоцируют американцев на бой

Пилоты российских истребителей в Сирии провоцируют пилотов США на воздушный бой. Таким образом они хотят вовлечь Соединенные Штаты в "международный инцидент".

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Такое заявление сделал представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино. Об этом сообщает CNN.

По словам Буччино, такие попытки имели место в нескольких из последних случаев агрессивного поведения российских пилотов.

Он добавил, что скорее всего, российские пилоты не преследуют цель сбить американский самолет, но они, возможно, пытаются "спровоцировать" США и "втянуть нас в международный инцидент".

За последние несколько лет США использовали линию деконфликтной ситуации между двумя вооруженными силами в Сирии, чтобы избежать непреднамеренных ошибок или столкновений, которые могут непреднамеренно привести к эскалации.

Официальные лица США связались со своими российскими коллегами по поводу недавних инцидентов, но россияне их отвергли.

Буччино уточнил, с начала марта российские самолеты нарушили протоколы деконфликтной ситуации в общей сложности 85 раз, в том числе пролетели слишком близко к базам коалиции и многое другое.

Сюда также входят 26 случаев, когда вооруженные российские самолеты пролетали над позициями США и коалиции в Сирии.

Около 900 военнослужащих США находятся в Сирии в рамках продолжающейся кампании по разгрому ИГИЛ.

Более агрессивное поведение российских пилотов наблюдалось и за пределами Сирии. В марте российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Столкновение повредило пропеллер дрона, заставив его упасть в воду, что в США назвали "небезопасным, непрофессиональным" и даже "безрассудным".

Впоследствии Россия наградила пилотов российских самолетов государственными наградами.

Как сообщал OBOZREVATEL, бригадный генерал ВВС США Пат Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

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