В США заявили, что российские пилоты в Сирии провоцируют американцев на бой
Пилоты российских истребителей в Сирии провоцируют пилотов США на воздушный бой. Таким образом они хотят вовлечь Соединенные Штаты в "международный инцидент".
Такое заявление сделал представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино. Об этом сообщает CNN.
По словам Буччино, такие попытки имели место в нескольких из последних случаев агрессивного поведения российских пилотов.
Он добавил, что скорее всего, российские пилоты не преследуют цель сбить американский самолет, но они, возможно, пытаются "спровоцировать" США и "втянуть нас в международный инцидент".
За последние несколько лет США использовали линию деконфликтной ситуации между двумя вооруженными силами в Сирии, чтобы избежать непреднамеренных ошибок или столкновений, которые могут непреднамеренно привести к эскалации.
Официальные лица США связались со своими российскими коллегами по поводу недавних инцидентов, но россияне их отвергли.
Буччино уточнил, с начала марта российские самолеты нарушили протоколы деконфликтной ситуации в общей сложности 85 раз, в том числе пролетели слишком близко к базам коалиции и многое другое.
Сюда также входят 26 случаев, когда вооруженные российские самолеты пролетали над позициями США и коалиции в Сирии.
Около 900 военнослужащих США находятся в Сирии в рамках продолжающейся кампании по разгрому ИГИЛ.
Более агрессивное поведение российских пилотов наблюдалось и за пределами Сирии. В марте российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Столкновение повредило пропеллер дрона, заставив его упасть в воду, что в США назвали "небезопасным, непрофессиональным" и даже "безрассудным".
Впоследствии Россия наградила пилотов российских самолетов государственными наградами.
Как сообщал OBOZREVATEL, бригадный генерал ВВС США Пат Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".
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