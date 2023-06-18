Макрон пытается помешать Уоллесу занять место генсека НАТО: что узнали СМИ

Лидер Франции Эммануэль Макрон резко негативно относится к министру обороны Великобритании Бену Уоллесу как к кандидату на пост генерального секретаря НАТО. Действующий руководитель Альянса Йенс Столтенберг уходит в отставку осенью 2023 года, поскольку срок его полномочий истекает.

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Об этом сообщили источники издания The Telegraph, приближенные к Елисейскому дворцу. Позиция Макрона объясняется тем, что Соединенное Королевство вышло из Европейского союза.

"Он не из страны-члена ЕС. Многие страны, в основном Франция, настаивают на том, чтобы следующим генеральным секретарем был представитель страны Евросоюза", – передают слова Макрона журналисты.

Отмечается, что французского лидера поддерживают Германия и еще 22 государства в составе Североатлантического Блока. Считается, что Нидерланды и Польша входят в число стран ЕС, которые могут отколоться, чтобы поддержать британского кандидата.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Уоллес выражал открытый скепсис в отношении вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. По его словам, Альянс не должен повторять ошибок коллег из ЕС, давая обещания таким претендентам как Украина.

"Мы должны быть реалистами и сказать: "Этого не произойдет в Вильнюсе (на саммите НАТО, который пройдет в июле); этого не произойдет в ближайшее время", – заявил кандидат на пост генсека Альянса.

Он также оценил перспективы освобождения Силами обороны Крыма. Здесь Уоллес проявил заметный оптимизм и подчеркнул, что во многом боеспособность Украины зависит от темпов поддержки Запада.

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