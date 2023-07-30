В США впервые запустили новый стратегический бомбардировщик-'невидимку' B-21 Raider: что о нем известно

В Соединенных Штатах Америки впервые запустили ядерный бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, который еще называют "невидимкой" за возможность скрываться от ПВО. Этот самолет компания Northrop Grumman разрабатывает для Воздушных сил США.

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Об этом сообщает Flightglobal. Исполнительный директор Northrop Grumman Кэти Уорден 27 июля подтвердила, что компания достигла важного рубежа во втором квартале 2023 года.

"Мы успешно запустили первый самолет для летных испытаний в этом квартале. Это еще одна важная веха в нашей кампании по осуществлению первого полета и переходу к производству", – сказала она.

Ожидается, что первый полет B-21 Raider состоится в этом году. Первым самолетом, который поднимут в небо, станет "серийно-представительная" тестовая модель под названием "Т1".

Сейчас Northrop Grumman строит первые шесть бомбардировщиков B-21. В общей сложности американская армия хочет приобрести 100 таких самолетов и стремится ввести их в эксплуатацию до начала 2030 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бомбардировщик B-21 прошел свой путь от контракта до дебюта всего за семь лет. Всего ВВС США планируют построить 100 таких самолетов. Они смогут иметь на вооружении либо ядерное оружие, либо обычные бомбы и могут использоваться как с экипажем, так и без него.

Что еще известно о бомбардировщике, который может скрываться от самых современных ПВО, читайте в нашем материале.

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