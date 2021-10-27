В США впервые выдали паспорт с гендерной отметкой 'Х': что это значит

Государственный департамент США выдал первый американский паспорт с гендерной отметкой "X". Она предназначена для людей, которые не идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина.

Об этом сообщает Reuters. Как отметил представитель Госдепа Нед Прайс, США движутся к добавлению гендерного маркера "X" в качестве опции для тех, кто подает заявку на получение паспорта США или консульских отчетов о рождении за рубежом.

"В связи с выдачей этого паспорта я хочу еще раз подтвердить стремление Государственного департамента продвигать свободу, достоинство и равенство всех людей, в том числе ЛГБТКИ+", – отметил Прайс.

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В то же время, он не рассказал, кто именно получил этот паспорт. Как пишет издание с ссылкой на организацию по защите прав человека Lambda Legal, речь может идти о Дане Ззим (Dana Zzyym) – интерсексуальной жительнице Колорадо. Она с 2015 года ведет юридическую борьбу с Госдепом за право указывать в графе "пол" отметку "Х", вместо "F" (женщина) или "М" (мужчина).

Помимо США, подобные паспорта уже выпускаются в Канаде, Новой Зеландии, Непале и Нидерландах. Как отметила специальный дипломатический представитель США по правам ЛГБТКИ Джессика Стерн, таким шагом США присоединяются к политике этих стран.

С ее слов, отныне Госдепартамент также будет позволять заявителям самостоятельно выбирать свой пол, как мужской, так и женский, больше не требуя от них предоставлять медицинскую справку, если их пол не совпадает с тем, который указан в других документах, удостоверяющих личность.

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