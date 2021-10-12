В США упал самолет в жилом районе: 12 домов повреждены, есть погибшие. Фото

В понедельник, 11 октября, в пригороде Сан-Диего, штат Калифорния (США) разбился двухмоторный самолет Cessna C340. Авария произошла в жилом районе.

Самолет врезался в грузовик, а затем в два ближайших дома, которые мгновенно разрушились, сообщает Daily Mail. Всего в результате крушения повреждены около 12 зданий, передает CBS8 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным властей, погибли два человека. Это водитель грузовика и пилот самолета – местный доктор-кардиолог Сугате Дас. Известно, что он жил в Сан-Диего и работал в Юме, поэтому часто летал между ними. Еще минимум два человека серьезно пострадали и были доставлены в больницу.

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Отмечается, что самолет упал при заходе на посадку в двух-трех кварталах от средней школы. Было слышно, как авиадиспетчеры умоляли самолет набрать высоту за несколько мгновений до крушения. Причина происшествия пока неизвестна, ее установят правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Республике Татарстан (РФ) потерпел крушение самолет L-410. На его борту находилось 22 человека – парашютисты и два члена экипажа. В авиакатастрофе погибли 16 человек, шестерых пострадавших госпитализировали.