В США ударили аномальные морозы: столбики термометров упали ниже 45 градусов. Фото

В Соединенных Штатах Америки ударили аномальные морозы, которые накрыли северо-восточные штаты страны. Местами температура снизилась до -45 градусов по Цельсию.

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Об этом пишет The Wall Street Journal (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Самые низкие температуры и сильный холодный ветер зафиксированы в регионе Новая Англия, в который входят штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Сильные морозы распространились и на штат Нью-Йорк.

На севере штата Мэн столбики термометров упали ниже всего – до минус 51 градуса.

А на вершине горы Вашингтон в Нью-Гэмпшире, самой высокой вершине в Новой Англии, зафиксировали холодный ветер, температура которого составляла до минус 77 градусов по Цельсию. Это рекорд для США, отметил Стивен Барон, метеоролог Национальной службы погоды в городе Грей, штат Мэн.

Из-за аномальных морозов в США трескались деревья, также поступали сообщения о "морозных землетрясениях". Это явление возникает, когда температура резко падает, а влага в земле замерзает и расширяется. Когда это происходит, она трескается, издавая при этом очень громкие звуки.

Синоптики прогнозируют, что уже в воскресенье, 5 февраля, температура воздуха начнет повышаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале следующей недели в Украину придет существенное похолодание. Местами столбики термометров опустятся до 14 градусов мороза.

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