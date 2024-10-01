"Ее нужно дисквалифицировать": Трамп требует импичмента и судебного преследования Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп менее чем за 40 дней до ноябрьских выборов призвал "объявить импичмент и привлечь к ответственности" свою оппонентку-демократку Камалу Харрис. Он считает, что нынешняя администрация провалила вопрос безопасности американской границы, и даже попытался обвинить вице-президентку в смертях людей, убитых нелегальными иммигрантами.

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Соответствующие заявления Трамп сделал в свое предвыборной речи в Эри (штат Пенсильвания) 29 сентября. В ABC News охарактеризовали это как "усиление личных нападок" республиканца на конкурентку.

По мнению бывшего главы страны, Харрис не должна участвовать в выборах, ей нужно уволится с должности вице-президентки. Мол, ее деятельность стоит расследовать на самом высоком уровне.

"Она должна быть дисквалифицирована. Она должна уйти с поста вице-президента и вернуться домой в Калифорнию... Ей следует объявить импичмент и привлечь к ответственности за ее действия", – заявил Трамп своим сторонникам, обсуждая "вторжение" на границе США с Мексикой.

Трамп, который сам столкнулся с чередой судебных расследований, давно угрожает судебными исками своим политическим соперникам, включая Джо Байдена и Хиллари Клинтон в преддверии выборов 2016 года.

Риторика Трампа в последние дни стала более радикальной, обратили внимание журналисты.

Они напомнили, что на прошлой неделе кандидат от Республиканской партии назвал Харрис "умственно отсталой".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец сентября Камала Харрис имела минимальное преимущество перед Дональдом Трампом в шести из семи колеблющихся штатов: Неваде, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине. В Джорджии шансы политиков были равны.

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