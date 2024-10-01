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"Ее нужно дисквалифицировать": Трамп требует импичмента и судебного преследования Харрис

Дарья Дурова
Мир
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Трамп и Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп менее чем за 40 дней до ноябрьских выборов призвал "объявить импичмент и привлечь к ответственности" свою оппонентку-демократку Камалу Харрис. Он считает, что нынешняя администрация провалила вопрос безопасности американской границы, и даже попытался обвинить вице-президентку в смертях людей, убитых нелегальными иммигрантами.

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Соответствующие заявления Трамп сделал в свое предвыборной речи в Эри (штат Пенсильвания) 29 сентября. В ABC News охарактеризовали это как "усиление личных нападок" республиканца на конкурентку.

По мнению бывшего главы страны, Харрис не должна участвовать в выборах, ей нужно уволится с должности вице-президентки. Мол, ее деятельность стоит расследовать на самом высоком уровне.

"Она должна быть дисквалифицирована. Она должна уйти с поста вице-президента и вернуться домой в Калифорнию... Ей следует объявить импичмент и привлечь к ответственности за ее действия", – заявил Трамп своим сторонникам, обсуждая "вторжение" на границе США с Мексикой.

Трамп, который сам столкнулся с чередой судебных расследований, давно угрожает судебными исками своим политическим соперникам, включая Джо Байдена и Хиллари Клинтон в преддверии выборов 2016 года.

Риторика Трампа в последние дни стала более радикальной, обратили внимание журналисты.

Они напомнили, что на прошлой неделе кандидат от Республиканской партии назвал Харрис "умственно отсталой".

Трамп на предвыборном мероприятии в Пенсильвании.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец сентября Камала Харрис имела минимальное преимущество перед Дональдом Трампом в шести из семи колеблющихся штатов: Неваде, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине. В Джорджии шансы политиков были равны. 

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